Nell'uovo di Pasqua 1 milione di euro per risanare le strade

Partiranno dopo le festività di Pasqua i lavori previsti nel programma di risanamento della viabilità cittadina, un investimento di un milione di euro destinato al miglioramento del patrimonio stradale comunale. Oggi si è concluso l’iter dell'appalto per la realizzazione delle opere, che è stato aggiudicato alla Coop. C.B.R. di Rimini, società che ha presentato la miglior offerta tecnico-economica. Il piano di lavori che si completerà all’incirca in novanta giorni prevede oltre all’asfaltatura di alcune strade che presentano difformità anche la manutenzione di percorsi pedonali, marciapiedi, binder e tappetini d'usura. Le strade interessate dal programma sono state individuate sulla base delle priorità individuate dai tecnici comunali e da Anthea tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini, sono distribuite in diversi punti del territorio comunale, con una particolare attenzione per la zona a monte della Statale.

Nel dettaglio saranno oggetto di intervento: un tratto di via Orsoleto, via Cotignola, via De Amicis, via Prampolini, viale XXV Marzo 1831, via Aquileia, via Predil, via Treves, via Gino Vendemini. In zona Ina Casa via del Volontario, via Mengoni, via Sacconi; in zona Padulli le vie San Leo, Tristano e Isotta. In zona sud viale Tobruk, via Due Palme, via Umbria, via Pomposa, via Covignano, via Marebello, viale Perugini, via Monte L’Abbate e via San Paolo.

“Già a marzo sono partiti i primi interventi sulle strade in capo ad Hera, nell’ambito dei lavori per la separazione delle reti fognarie che hanno interessato sia la zona mare nord, sia Miramare – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Ad aprile questi lavori si andranno ad integrare con quelli messi a bilancio dall’Amministrazione Comunale, destinati a migliorare la qualità del patrimonio stradale sia nei quartieri altamente frequentati sia nei comparti extraurbani. Si tratta di una prima tranche di interventi a cui seguirà una seconda fase dopo l’estate, anch’essa del valore di un milione di euro e sempre sostenuto da risorse dell’Amministrazione. Un impegno importante con l’obiettivo di ammodernare e aumentare il livello di sicurezza di numerose strade cittadine, intervenendo in maniera capillare”.