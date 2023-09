Nella feroce rissa staccò a morsi un dito all'avversario, tutti i partecipanti a processo

Destò molto scalpore la rissa avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 giugno del 2022, sulla spiaggia di Rimini, dove uno dei partecipanti venne azzannato alla mano perdendo la prima falange dell'anulare destro con la parte anatomica che non venne mai ritrovata tanto da far pensare a un atto di cannibalismo. Per quella vicenda i tre partecipanti, due ragazzi albanesi e un nigeriano tutti 27enni, sono stati tutti rinviati a giudizio con le accuse di rissa e lesioni. Quella notte il gruppo, cui faceva parte anche un secondo nigeriano rimasto però sconosciuto, era sceso in spiaggia con delle ragazze che però non avrebbero dimostrato interesse nei confronti dei giovani di colore. Un comportamento che aveva surriscaldato l'animo degli africani i quali se la sono erano coi rivali in amore e, in breve tempo, dalle parole erano passati ai fatti. Una violenta lite nella quale sono entrati in scena anche alcuni paletti degli ombrelloni, usati come mazze, fino al momento clou nel quale il nigeriano ha azzannato l'albanese.

I primi ad accorrere sul posto, per cercare di placare gli animi, erano stati due vigilantes che, all'epoca, avevano parlato di aver assistito a una scena da film horror spiegando come il nigeriano fosse "seduto sul lettino con la faccia completamente sporca di sangue e un ghigno sul volto". Nelle prime ore era circolata la voce che l'autore del morso avesse inghiottito il dito staccato all'avversario ma, questo elemento, non è mai stato provato e la ricostruzione era stata rigettata con forza dallo stesso. L'arrivo degli agenti delle Volanti aveva scatenato il fuggi fuggi generale e, alla fine, a rimanere sul posto erano i due albanesi e il nigeriano autore del morso. Il ferito era stato portato in ospedale dove gli è stata riscontrata l'amputazione della prima falange dell'anulare destro, poi dimesso con una prognosi di 20 giorni. I due albanesi sono difesi dall'avvocato Paola Zavatta e, quello che ci ha rimesso il dito, risulta sia imputato che parte lesa e si è costituito parte civile. Il nigeriano, invece, è assistito dall'avvocato Luca Greco.