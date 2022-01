Nella folle fuga sperona l'auto dei Carabinieri e manda 4 militari in ospedale

Serata movimentata a Rimini in via Iolanda Cappelli. Intorno alle 22.30 di venerdì i Carabinieri del norm di Rimini hanno dato l'alt a un autocarro che trasportava casse d'acqua. L'autista, però, ha deciso di non fermarsi e di darsi alla fuga. Ne è nato un inseguimento con più pattuglie, terminato con lo speronamento di un'auto del nucleo radiomobile e danni ad altre due veicoli dei Carabinieri.

L'uomo, probabilmente alla guida sotto effetto di stupefacenti, è stato infine arrestato. 4 Carabinieri sono stati portati in pronto soccorso con traumi e contusioni per i controlli del caso, sul posto il personale del 118 e la Polstrada per i rilievi del caso.