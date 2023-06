Nella lite spunta un taser, furti e a spasso con catene e bastoni: weekend impegnativo per i carabinieri

Un weekend impegnati per i carabinieri di Riccione che sono stati schierati per prevenire il fenomeno delle baby gang e che, tra sabato e domenica, hanno denunciato a piede libero 8 persone per vari reati. A finire nei guai è stato un 21enne che, coinvolto in una lite, è stato trovato in possesso di un taser che gli è costato il deferimento per porto d'armi. Dovrà invece rispondere di furto un 17enne che, in piazzale Roma, ha sottratto lo zaino che conteneva un iPhone e 300 euro in contanti a un altro giovane. Un secondo 17enne, invece, è stato denunciato per ricettazione in quanto fermato in sella a un motorino risultato essere rubato. Possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere, invece, a carico di un 19enne che è stato fermato per un controllo stradale e nell'abitacolo dell'auto sono stati trovati due bastoni di 30 centimetri e di una catena in ferro.

Sul fronte dei controlli stradali, invece, sono 4 i guidatori che hanno dovuto dare l'addio alla patente in quanto trovati ubriachi al volante, 13 le sanzioni per violazioni varie al Codice della Strada. Altre 3 persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale e segnalate in Prefettura come assuntori. In tutto sono state controllare 130 persone e un centinaio di mezzi.