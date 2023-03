Nelle scuole di Coriano pronti nuovi arredi nei giardini e attrezzature sportive

Pronti nuovi arredi e attrezzature sportive per i giardini e le palestre delle scuole di Coriano. Ammonta a 51mila euro l’investimento complessivo degli interventi effettuati o in corso di ultimazione negli Istituti comprensivi di Coriano tra fontane e pavimentazioni da esterno, tendaggi e strutture da gioco per lo svolgimento di discipline sportive. In particolare, nei giardini di ogni plesso dell’Ic Ospedaletto sono state installate 8 fontanelle esterne che serviranno ad alunni e insegnanti per fare attività nell’ambito del PON “Edugreen”, progetto virtuoso partito anni fa dalla primaria “Don Milani” ed esteso successivamente a tutti i plessi, dalle scuole d’infanzia alle medie con finanziamenti europei per l’acquisto di materiali e arredi.

Alle fontanelle si aggiungono pavimentazione ludico-sportivo esterna nei gazebo della scuola dell’infanzia “La Coccinella” a Sant’Andrea in Besanigo, nuove reti per i canestri da basket e da calcetto e sostituzione della rete da pallavolo alla palestra della scuola elementare di Ospedaletto, utilizzata di giorno dagli studenti e al pomeriggio dalle associazioni sportive. Questi interventi – commenta l’assessore allo Sport, Anna Pecci – sono stati predisposti in base ad una ricognizione puntuale delle esigenze degli istituti scolastici e in collaborazione con le necessità esposte dalle Dirigenti scolastiche con le quali abbiamo intessuto un rapporto tale per cui, ai progetti portati avanti con fondi europei dalle scuole, si inserisce l’amministrazione con investimenti propri o di supporto in termini di manutenzione e installazione di impiantistica o attrezzature.”

“Valorizzare il mondo della scuola, le palestre e i progetti educativi outdoor– dichiara l’assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi, Paolo Ottogalli – ne migliora l’accessibilità e l’accoglienza contribuendo a mantenere elevata l’offerta formativa delle scuole corianesi. Crediamo molto inoltre ai progetti di valorizzazione e gestione dei giardini come strategia educativa nell’ottica di veicolare un messaggio di cura dell’ambiente e del bene comune”. Un esempio virtuoso di educazione ambientale è il progetto Edugreen dell’Ic Ospaedaletto partito anni fa dalla primaria “Don Milani” ed estesa successivamente a tutti i plessi, dalle scuole d’infanzia alle medie con finanziamenti europei per l’acquisto di materiali e arredi.

“Dove non siamo arrivati noi – commenta la vicepreside dell’Ic Ospedaletto, Manuela Virgili – è arrivata l’amministrazione per l’acquisto di gazebo, tubature di irrigazione e fontanelle. Al momento abbiamo nuovo materiale come bauli e cassette di legno per riporre gli attrezzi necessari agli alunni per l’attività degli orti. Un’attività che va avanti tutto l’anno ma che con l’arrivo della primavera avrà la sua massima espressione educativa”.