Neopatentato ubriaco al volante tenta la fuga dall'etilometro dei carabinieri

Nel corso del fine settimana, durante i controlli del territorio, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria ha intercettato una Fiat Panda che procedeva nel centro abitato di Torriana intorno alle 2 di domenica. L'utilitaria, alla vista dei lampeggianti, ha dapprima rallentato per poi accelerare e prendere a tuta velocità la Sp14 in direzione di Santarcangelo. I militari dell'Arma si sono messi all'inseguimento del fuggitivo e, dopo qualche chilometro, hanno bloccato la Fiat. Al volante della Panda hanno trovato un 21enne di Santarcangelo mentre, sul sedile del passeggero, un 20enne di Rimini. Il guidatore è stato sottoposto all'etilometro che ha fatto segnare 0,26 g/l. Un tasso "fuorilegge" per il giovane neopatentato che gli è costato una pesante multa, il ritiro della patente, il fermo amministrativo del veicolo oltre alle sanzioni accessorie per non essersi fermato all’Alt e la guida pericolosa. Sia il 21enne che l'amico, inoltre, sono stati sanzionati anche per aver violato il coprifuoco. Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno identificato in tutto 95 persone e controllato 67 veicoli.