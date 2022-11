Affascina molti, ma nessuno compra a prezzo stracciato il Golf Club. L'asta va deserta sei volte

L’udienza era in agenda lo scorso martedì, 29 novembre, ma per l’ennesima volta non si è presentato nessuno. Come riportato sul portale delle aste giudiziarie, per l’ennesima volta è andata deserta la vendita per il Verucchio Golf Club, struttura storica del Riminese in località Villa Verucchio. Quello che si può definire un gioiello che fa gola a molti, ma che alla fine non viene comprato da nessuno. Il prezzo base era sceso, dai cinque milioni iniziali, fino a 1,5 milioni con offerta minima a 1.125.000 euro. Si tratta della sesta asta ad andare deserta, dopo che si era partiti con la prima data nel luglio del 2021.

Sulla struttura sembra esserci interesse da parte di possibili investitori. Ma è possibile che si attenda ancora, per concludere un affare. Lo spettacolare percorso di golf a 18 buche, par 72, del Rimini Verucchio Golf Club nasce nel 1995 tra le profumate vigne delle colline della Valmarecchia e i suoi storici borghi medievali. A pochi chilometri da Rimini, gode di una suggestiva vista su San Marino e sul monte Carpegna.