Neutralità climatica e zero consumo del suolo entro il 2035, ecco il piano territoriale di area vasta

E' stata presentata all’assemblea dei sindaci la proposta dell’amministrazione provinciale di Piano territoriale di area vasta (PTAV). Presenti 23 sindaci del territorio, si è trattato di un passaggio importante nell’iter per l’approvazione del nuovo Ptav che manderà in pensione, entro il prossimo anno, il Ptcp.

Conclusa a fine 2022 la fase di consultazione partecipativa preliminare, la proposta di Piano della Provincia, illustrata nelle sue linee generali dal presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad e dal consigliere con delega all’Urbanistica e al Ptav Fabrizio Piccioni, poi più in dettaglio dalla dirigente del Servizio Roberta Laghi, si fonda su una serie di principi che rappresentano la direzione verso cui muovere. I principi sono: neutralità climatica al 2035 e mitigazione e adattamento agli impatti del clima che cambia, riconoscimento dei benefici ecosistemici, saldo zero nel consumo di suolo entro il 2035, rigenerazione territoriale e urbana a partire dal patrimonio edilizio esistente, riconoscimento del patrimonio storico culturale e paesaggistico, riduzione dei flussi di materia ed energia e contenimento dell’uso delle risorse ambientali, tutela dell’acqua dolce, sostegno all’accesso universale ai servizi di cittadinanza (scuola, sanità e mobilità), sostegno alle aree più fragili ad alta valenza ecosistemica ed esposte al rischio del declino demografico, centralità del bene comune nell’azione politica, amministrativa e civica.

La proposta di Piano illustrata ieri sarà assunta con decreto del presidente entro l’anno e, dopo la sua pubblicazione e presentazione pubblica (prevista in gennaio), sarà oggetto di ulteriori attività di consultazione e di partecipazione, con incontri tematici dedicati alle amministrazioni locali che avranno due mesi, a partire dal deposito della proposta di Piano, per formulare le loro osservazioni. Entro la primavera, sulla base delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni, la Provincia porterà in Consiglio il Ptav per l’adozione. Ultimo passaggio sarà il parere vincolante della Regione sul Ptav adottato, parere previsto per inizio autunno.

In apertura di seduta, l’Assemblea dei sindaci ha approvato all’unanimità l’adeguamento dello Statuto provinciale, così come proposto dal Consiglio provinciale nell’aprile di quest’anno.