La neve bussa sulle montagne del riminese, un "pazzo" aprile e in Valmarecchia strade imbiancate

Le previsioni lo avevano annunciato. E la neve è tornata in montagna quando ormai sembrava essere tempo di tintarella in spiaggia e ombrelloni. Si è passati dall’assalto ai lettini al ritorno degli spazzaneve sulle strade nell’arco di quattro giorni e a pochi chilometri di distanza. E’ questo il mese di aprile, che secondo le previsioni meteo proseguirà con un clima di incertezza fino alla fine del mese. La neve è tornata anche nel riminese, in particolare nelle zone di montagna, nell’Alta Valmarecchia. A Villagrande e in tutta la zona montana strade imbiancate, grossi fiocchi di neve e termometro in picchiata.

