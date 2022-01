Nicola lascia 4 figli, l'avvocato: "La famiglia della vittima confida in un concreto sostegno del sindaco"

"La famiglia della vittima, confida in un concreto ed immediato sostegno da parte del Sindaco Fabrizio Piccioni del Comune di Misano Adriatico": è il messaggio che lancia l'avvocato Massimo Melillo del foro di Rimini, difensore di fiducia della famiglia della vittima dell'omicidio che si è consumato nel campo di roulotte e baracche del Comune e che vede coinvolti, come vittima e assassino, due residenti dell'area destinata a persone bisognose. La famiglia si costituirà parte civile nel processo penale a carico di Edi Zegarac. Commenta il difensore: "La morte di Nicola Donadio è una tragedia che ha sconvolto profondamente la famiglia della vittima e l'intera comunità di Misano Adriatico. In questo momento di profondo dolore per la tragica scomparsa del loro caro Nicola, è prioritario tutelare gli interessi e i bisogni dei quattro figli della vittima, di cui tre minorenni, i quali hanno subito una perdita incolmabile". Da qui appunto la richiesta di intervento diretto del sindaco.