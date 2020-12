Nidi e scuole d'infanzia: nuove iscrizioni, scadenze e procedure

Partiranno la prossima settima - da lunedì 4 gennaio 2021- le iscrizioni, per l'anno scolastico 2021-2022, ai nidi e alle scuole d’infanzia comunali di Rimini. Come risulta anche dai due bandi, pubblicati sul sito web del Comune, sarà possibile iscrivere i propri figli seguendo diverse modalità, fino al giorno venerdì 12 febbraio, termine ultimo di presentazione delle domande per tutti, ad eccezione per i bimbi nati nel 2021.

Come presentare le domande

Per la compilazione e l’invio delle domande d’iscrizione è possibile seguire due modalità diverse: quella con la procedura on line e quella tradizionale cartacea con consegna a mano. Per chi sceglie di fare l’iscrizione on line è necessario collegarsi e accreditarsi sul portale dei servizi educativi - al link www.bit.ly/portaleweb - prendere visione del bando, dei criteri di accesso, dei termini del procedimento e dei posti disponibili nei diversi plessi. Per coloro invece che fossero impossibilitati ad inserire la domanda on line è possibile compilare la richiesta d’iscrizione in formato cartaceo, e consegnarla, su appuntamento, all’ Ufficio Scuole e Nidi d’Infanzia, in Via Ducale n. 7. Per prenotare l’appuntamento, collegarsi al seguente link https://prenotazioni.comune.rimini.it . Nel caso dei lattanti - nati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 - le domande potranno essere presentate fino al 9 luglio 2021.

Graduatoria e accettazione

Per entrambe le iscrizioni le graduatorie verranno pubblicate entro il giorno 11 marzo 2021 esclusivamente nell’Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale, senza nessun'altra informazione spedita a casa agli interessati in quanto i minori che risultano accettati, si intendono automaticamente iscritti per l’anno scolastico 2021-22 nell’asilo assegnato. L’eventuale rinuncia all’accettazione deve essere trasmessa su apposito modulo, entro il termine del 31 marzo 2021.

Obbligo vaccinale

Per tutti costituisce requisito di accesso la regolarità rispetto all’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119) recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Per informazioni: 0541/704767 oppure collegarsi alle pagine del sito web istituzionale nido comunale e scuola dell'Infanzia comunale.