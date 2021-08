Nidi e scuole di infanzia: positiva la valutazione dei servizi da parte dei genitori

Sono state circa 800 le famiglie con bimbi iscritti nei plessi di nidi e scuola di infanzia che hanno risposto ai questionari di customer satisfaction 2020/2021 relativi ai servizi educativi per l’infanzia del Comune di Rimini. L'obiettivo di questo sondaggio (il diciottesimo consecutivo per i nidi, il quattordicesimo per le scuole di infanzia) è quello di fare il punto sulla qualità percepita del servizio da parte delle famiglie che ne usufruiscono, e dare indicazioni agli uffici interessati per implementare e migliorare ulteriormente l'offerta qualitativa del servizio. Sono 10 i plessi comunali di scuola di infanzia, 12 quelli dei nidi. I genitori coinvolti, per entrambe le tipologie educativi, sono rispettivamente il 63% e il 64%. In entrambi i servizi educativi ottimo il giudizio del servizio mensa (positivo per il 96% dei genitori delle scuole di infanzia, 97% nei nidi). Il giudizio medio sulla qualità complessiva è in entrambi i casi di 8,6, in una scala da 1 a 10. Un valore che ha avuto un andamento storico,dal 2008 ad oggi, piuttosto costante. Quest’anno però, fa registrare in entrambi i servizi un aumento del gradimento (nelle scuole di infanzia l’anno scorso era infatti di 8,5 nelle scuole di infanzia e di 8,3 nei nidi).

Secodo i risultati nelle scuole di infanzia le leve di successo del servizio sono state: organizzazione della giornata educativa; documentazione delle esperienze; pulizia e supporto alla genitorialità, Coinvolgimento delle famiglie. Nei nidi, invece, la documentazione delle esperienze; il coinvolgimento dei genitori alla vita del nido, l'rganizzazione della giornata educativa e l'inserimento e la socializzazione oltre alle informazioni da parte dell’ente. Le famiglie hanno colto l’occasione del report anche per segnalare alcuni ambiti di intervento e miglioramento ulteriori. Più in generale, laddove gli spazi esterni sono meno utilizzabili per interventi e lavori, vengono potenziati e apprezzati quelli interni, e viceversa. Il canale di fiducia aperto con le famiglie non si limita al report viene portato avanti ogni giorno dell'anno, sia nei plessi che negli uffici di via ducale.