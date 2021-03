Nidi gratis con un investimento di un milione l'anno: la proposta di Sadegholvaad

L'assessore in corsa per la candidatura a sindaco guarda alla ripartenza dopo la pandemia

Nel programma amministrativo dei prossimi anni il tema della scuola "deve essere centrale". E va definito attraverso una "costituente programmatica" con tutti i soggetti coinvolti. Ne è convinto l'assessore alla Sicurezza e alle Attività econmiche Jamil Sadegholvaad, aspirante alla candidatura a sindaco, che pone l'accento in particolare su due questioni: la gratuità completa dei nidi per le famiglie che hanno una soglia Isee non necessariamente bassa, attraverso un investimento di un milione di euro all'anno. Ma anche al divieto, attraverso accordi con Regione e ministero, di chiudere sezioni scolastiche nei luoghi più decentrati, a prescindere dalla corrispondenza del numero di alunni ai termini di legge.

Rimini, prosegue Sadegholvaad, in 10 anni ha provveduto a un investimento "sensibile sull'edilizia" scolastica, tra nuovi plessi e altri oggetto di manutenzione straordinaria, 17 in tutto, e ora deve "prendere in considerazione proposte sperimentali sul tema dell'accessibilità scolastica". Se si vuole ripartire dopo il Covid "costruendo una società migliore e città meno intasate- conclude- dobbiamo farlo principalmente dalla scuola e dai servizi diffusi sul territorio. Un laboratorio, uno spazio, una costituente dove si metta in fila un progetto integrato di ripartenza e' necessario". (Agenzia Dire)