Nidi di infanzia, l’amministrazione apre una nuova sezione al “Celestina Re”

Da settembre 2024, l’amministrazione comunale apre una nuova sezione al nido d’infanzia “Celestina Re”. Si tratta di una quinta sezione che si aggiungerà alle altre quattro, con orari dalle 8 alle 16 e che prevederà servizi di merenda, pasto e sonno. Un’operazione su cui l’amministrazione ha previsto un investimento di circa 600 mila euro in 3 anni.

“Abbiamo voluto incrementare l’investimento a sostegno della genitorialità, delle madri che lavorano, delle famiglie – spiega la sindaca Franca Foronchi – e degli stessi bambini e bambine. Si tratta di un investimento importante che va nella direzione del potenziamento del servizio pubblico al fine di ampliare l’accessibilità al nido di infanzia. Il supporto alle famiglie è una priorità per la nostra Amministrazione. E con l’apertura di questa nuova sezione, diamo una risposta concreta alle esigenze e istanze di tanti genitori alle prese con i ritmi lavorativi e di vita della nostra società”.

“I nidi d'infanzia rivestono un ruolo determinante – interviene l’assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini – e investire in questo servizio ha delle ricadute positive in termini di benessere, non solo per i bambini e le loro famiglie, ma per tutto il sistema sociale. Il nido d'infanzia è una tappa fondamentale nel percorso di crescita perché nell'interazione con gli altri, il piccolo comincia il riconoscimento di sé e, attraverso tutte le esperienze messe in campo dalle educatrici e con i pari, compie i primi fondamentali passi nello sviluppo del linguaggio e delle competenze motorie, fisiche, emotive e cognitive. È l’istituzione che, insieme alle famiglie, per prima interviene nell’educazione dei più piccoli con il compito di vivere con loro esperienze significative per la crescita all'insegna del benessere”.