Nidi d’Infanzia, al via le iscrizioni. Gratis per le famiglie con valore Isee inferiore a 25 mila euro

Sono aperte le iscrizioni per i Nidi d’infanzia comunali Pinocchio, Rodari e Spontricciolo e il Nido Ipab Ceccarini (posti in convenzione con il Comune di Riccione). Dopo gli open day nei Nidi che hanno accolto moltissimi genitori interessati a conoscere il servizio e ad avere informazioni sul modello pedagogico ed organizzativo, fino al 10 marzo sarà possibile iscriversi. Potranno iscriversi ai Nidi Comunali i bambini nati dal 1 gennaio 2021 al 30 novembre 2022 e al Nido Ipab i bambini nati dal 1 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 (data presunta del parto).

L’attenzione nei confronti delle famiglie con bambini in età da Nido d’infanzia è una delle priorità dell’amministrazione di Riccione che è impegnata in un lavoro di revisione delle rette del Nido per sostenere le famiglie e favorire la frequenza dei bambini da 0 a 3 anni. Per i frequentanti il Nido è possibile usufruire per l’anno 2023 del contributo “Bimbi al nido con la regione” che offre uno sconto variabile, proporzionale al reddito Isee, sulla retta mensile e del “bonus nido” riconosciuto dall'INPS che prevede un rimborso sulle rette nido.

“Come amministrazione ci stiamo attivando, e per questo ringrazio gli uffici, per aumentare la frequenza dei bambini ai nidi d’infanzia. Tale obiettivo assume una particolare rilevanza in questo periodo caratterizzato da un grave calo demografico: è necessario attraverso mirate politiche scolastiche sostenere le donne e le famiglie, supportando le giovani coppie nella genitorialità – ha spiegato Sandra Villa, assessora alle Politiche Educative - Per l’anno in corso, grazie ai progetti indicati, a titolo esemplificativo una famiglia che possiede un valore Isee inferiore a 25.000 euro, con entrambi i contributi (Inps e Bonus Regionale) potrà usufruire gratuitamente del servizio. Dai 25000 ai 26000 pagherà 29 euro mensili, mentre una famiglia che possiede un valore Isee oltre i 26.000 potrà godere del solo contributo Inps con un rimborso della retta da un massimo di 2.500 euro ad un minimo di 1.500 euro annuale”.