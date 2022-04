Nido comunale e centro estivo: a tariffe invariate, il servizio si estende con il rientro pomeridiano

“Sin da inizio mandato, il nostro orientamento è stato quello di offrire una qualità alta a livello formativo per i piccolissimi ospiti – da 0 a 3 anni - del nido comunale "Il Gelso". In primis, non esternalizzando il servizio, ma soprattutto garantendo continuità nelle figure di riferimento, a partire dalle educatrici, con cui bambini e famiglie si interfacciano: per questo, siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto”, così l'Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli introduce oggi quello che sarà il progetto di centro estivo per i circa 85 piccolissimi che frequentano il nido comunale “Il Gelso”.



Uno degli aspetti principali dell’attività estiva 2022 sarà il rientro pomeridiano. “In virtù del superamento del sistema ‘a bolle’ legato alla pandemia, ma soprattutto grazie alla comunione di intenti tra Amministrazione, personale educativo e corpo ausiliario", sottolinea l'Assessore, "il centro estivo del Gelso si estende, partendo dalle 7.30 di mattina sino alle 16.00 di pomeriggio: il tutto in maniera non impattante sulle casse dell’Ente e permettendoci di aumentare le ore di servizio mantenendo invariate le tariffe a carico dei genitori.” Tariffe contenute, quindi, che per i residenti a Bellaria Igea Marina vanno da 52 a 270 euro mensili.





Il progetto educativo definito per l’estate riesce così a recepire le richieste delle famiglie, con una copertura oraria di otto ore e mezza preziosa soprattutto per i genitori che lavorano. Le attività al via a giugno nel locali di via Luzzatti saranno legate a una precisa linea pedagogica improntata sull’attività di outdoor: che punterà sull’utilizzo degli spazi esterni, vivendo i giardini del nido come laboratori e prevedendo uscite al vicino Parco del Gelso.