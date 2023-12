"Al Nido con il Comune", l’amministrazione mette in campo nuove risorse per abbattere le rette

Dopo l’apertura della quinta sezione di nido di infanzia, l’amministrazione di Cattolica torna a mettere in campo un’altra misura a sostegno delle famiglie: l’abbattimento delle rette per la frequenza ai servizi educativi della prima infanzia dell’anno scolastico 2023-2024. Si tratta di un investimento di oltre 16 mila euro di risorse comunali che va ad aggiungersi al finanziamento regionale di 58 mila e 806 euro nell’ambito del progetto “Al Nido con la Regione” per le famiglie con Isee fino a 26mila euro. A Cattolica, i beneficiari della misura sono 59 nuclei familiari.

“Il sostegno alle famiglie e alla genitorialità sono una priorità per la nostra Amministrazione – commenta l’assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini -. Con la somma che abbiamo stanziato come Comune, in aggiunta al contributo regionale, riusciremo a garantire l’abbattimento delle rette dei nidi per tutto l’anno educativo, ovvero fino al 30 giugno 2024. Anche quest’anno abbiamo deciso di rinnovare il progetto “Al Nido con il Comune” perché investire sull’infanzia è uno dei cardini della nostra visione politica, che nasce dalla consapevolezza dell’importanza educativa che ricoprono servizi come i nidi. Strutture che, attraverso un corpo docente qualificato e preparato, sono in grado di accompagnare ogni giorno le famiglie nella crescita dei figli”.

“Mentre a livello centrale, assistiamo a tagli sui nidi, qui a Cattolica impegniamo forze e risorse sulle politiche per le famiglie – interviene la Sindaca Franca Foronchi – A settembre 2024, apriremo la quinta sezione di nido di infanzia con un investimento di 600mila euro in 3 anni. Ora rinnoviamo anche la misura di abbattimento delle rette per famiglie con Isee fino a 26mila euro. La nostra attenzione nei confronti della genitorialità, delle difficoltà che ogni giorno le famiglie si trovano ad affrontare tra lavoro e figli, è fattiva e, grazie alle misure che abbiamo messo in campo, stiamo dando risposte concrete, non retorica, ai cittadini”.

Ed ecco il prospetto dei sostegni previsti, sulla quota fissa, secondo le fasce di reddito: da 0 a 4800,99 euro riduzione del 100%; da 4801 a 6999,99 riduzione del 97%; da 7mila a 8mila riduzione del 92%; superiore ad 8mila euro e sino a 16mila riduzione del 87%; superiore a 16mila euro e sino a 20mila riduzione del 82%; superiore a 20mila euro e sino a 26mila riduzione del 77%. Gli stessi criteri di abbattimento delle tariffe mensili saranno applicati anche per gli iscritti al servizio “Sezione Primavera – Casa dei Bimbi” dell’istituto “Maestre Pie”.