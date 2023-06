Nido d’infanzia, i bimbi del Mongolfiera si spostano alla Sacra Famiglia

Si trasferiranno nei locali dell’Istituto Lega delle suore della Sacra Famiglia di SAntarcangelo i bimbi e le bimbe che avrebbero dovuto frequentare l’anno educativo 2023/2024 al nido d’infanzia Mongolfiera: due le sezioni per un totale di 42 alunni interessati dal cambio di sede. Per lo spostamento – che si rende necessario per consentire l’esecuzione al nido Mongolfiera dei lavori di ampliamento della superficie, riqualificazione energetica, miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche finanziati dal Pnrr per un importo che supera il milione di euro – l’Amministrazione comunale ha individuato infatti la struttura di via Michelangelo Buonarroti 7.

I locali, che al momento ospitano una scuola dell’infanzia privata, saranno liberi a partire dal termine dell’anno scolastico in corso, quando il Comune metterà a punto alcuni interventi finalizzati all’adeguamento degli spazi: impianti elettrici e speciali (antincendio ed emergenza), rilevazioni incendi e maniglioni.

Alle spese per le manutenzioni, che ammontano a circa 25mila euro, si aggiungeranno anche quelle del trasloco di tutti gli arredi e le strumentazioni: “Un investimento necessario – sostiene l’assessora alla Scuola e servizi educativi Angela Garattoni – allo svolgimento di un servizio strategico delle politiche della famiglia per la conciliazione fra tempi di vita e la conseguente partecipazione delle donne al mondo del lavoro, nonché fondamentale allo sviluppo dell’autonomia, della costruzione dell’identità e della promozione dell’interazione tra bambini”. “Altrettanto importante, è poter svolgere l’attività educativa in spazi sicuri ed adeguati alla funzione pedagogica – prosegue l’assessora Garattoni – da qui, pur trattandosi di un trasferimento temporaneo, lo sforzo rilevante messo in campo dall’Amministrazione comunale per rendere i locali ancora più adatti ad ospitare bambini e bambine in un ambiente sicuro e piacevole”.

Di importo dimezzato rispetto alla richiesta iniziale in forza dei lavori di manutenzione che saranno realizzati dall’Amministrazione comunale, ammonta infine a 350 euro il canone mensile di locazione che, come definito dal contratto, durerà gli undici mesi compresi tra il 1° settembre 2023 e il 31 luglio 2024. Nel frattempo, sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori all’edificio del nido Mongolfiera: 24 le offerte pervenute all’Amministrazione comunale, fra le quali già nel corso dei prossimi giorni sarà individuata con atto formale quella che si aggiudicherà i lavori.