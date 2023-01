Niente scuola per gli studenti di Einstein e Valturio: lezioni sospese per intervento agli impianti termici

E' disposta per la giornata di domani, mercoledì 25 gennaio, la chiusura temporanea degli istituti scolastici secondari di II grado “Einstein” e “Valturio”. Il non perfetto funzionamento degli impianti termici dei due istituti, che fanno capo ad un’unica centrale termica, registrato negli ultimi giorni ha reso necessario intervenire per la rimessa in funzione degli stessi e per il ripristino dell’idonea temperatura interna nel plesso scolastico.

Il gestore, tempestivamente attivato dalla segnalazione dei dirigenti scolastici e della Provincia, dopo il sopralluogo e le verifiche effettuate, ha cominciato i lavori di ripristino immediatamente al termine delle attività didattiche odierne. Tuttavia, essendo prevedibile che l’intervento non possa essere completato nell’arco di un pomeriggio e che per le attività che si svolgono all’interno dei due istituti, viste le basse temperature esterne, è necessario assicurare una temperatura interna adeguata, che assicuri la salute degli studenti, del corpo docente e del personale ausiliario, il sindaco ha disposto in via precauzionale la chiusura per l’intera giornata di domani.