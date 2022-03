Le storiche Air Max diventano protagoniste in un cortometraggio girato sulla Riviera Romagnola

Nike sceglie Spazio Pritelli a Riccione per celebrare l’Air Max Day. L’azienda statunitense ha individuato alcuni store esclusivi in Italia per raccontare il suo storico modello di scarpa, sogno di collezionisti e sneakers addict, in occasione del 26 marzo, il giorno in cui Nike celebra ogni anno la nascita delle mitiche Nike Air Max: una data che si è trasformata nel tempo in un evento globale e in cui sarà svelato il modello 2022. Nata nel 1987 da un’intuizione di Tinker Hatfield, l’Air Max rivoluzionò il mondo del footwear imponendosi immediatamente nella cultura pop. Il modello si caratterizzava in particolare per essere il primo esemplare ad avere l'unità air – la camera d’aria – visibile, ispirazione che venne a Hatfield visitando a Parigi il Centre Pompidou.

Spazio Pritelli, tra i pochissimi in Italia ad avere le collezioni più esclusive a firma Nike, ha scelto di rendere omaggio all’Air Max 2022 producendo un cortometraggio, con la regia di Marco Celotti, che ha come scenario la riviera, i pomeriggi dei bambini con gli amici del mare trascorsi a rincorrere il pallone tra le cabine pastello, la mamma che chiama e richiama, i giocatori di bocce. Un taglio decisamente inedito rispetto ai classici spot a tema sportivo e ai fashion film, che imbocca una direzione narrativamente più cinematografica iscrivendosi nel genere di un breve racconto magico e poetico.

Le location scelte per le riprese vanno da Cervia a Cattolica, le atmosfere sono quelle classiche e dal sapore autentico delle prime giornate di sole sulla spiaggia, i visi, gli accenti, inconfondibilmente romagnoli. Una scelta stilistica precisa che per uno storytelling di rilevanza mondiale ha messo sotto i riflettori un’impronta identitaria e le suggestioni di un territorio dove Spazio Pritelli è nato e cresciuto.

Il video sarà proiettato sabato 26 marzo nello store Acquasalata di Riccione (viale Gramsci, 3) con un evento unico che a partire dalle 17,30 vede in programma il dj-set di Club Paradiso con special guest Random, la presentazione del filmato e del cast a cura del regista e la release in store, la possibilità di comprare la scarpa in anteprima direttamente in negozio. Una volta presentato in anteprima mondiale a Riccione il video sarà pubblicato on line su tutti i canali di Gruppo Pritelli e parteciperà ai fashion film festival internazionali.