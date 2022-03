No alla violenza, la Polizia nelle scuole continua la sua campagna di sensibilizzazione

Anche quest’anno in concomitanza della “giornata internazionale della donna” la Questura di Rimini ha promosso degli incontri con gli alunni delle scuole riminesi per informare i giovani su specifiche tematiche e per coinvolgerli nella di campagna di sensibilizzazione al rispetto con il progetto della Polizia di Stato “Questo non è amore” Nella giornata di ieri, il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Rimini, unitamente a personale dell’Ufficio Minori, ha incontrato gli studenti e gli insegnanti delle scuola secondaria di primo grado di Verucchio (Rn) e alcune classi dell’Istituto Professionale di Stato “Savioli” di Riccione (Rn), illustrando le misure legislative e di altro tipo necessarie ai fini della prevenzione e tutela del diritto di tutti gli individui di vivere liberi dalla violenza, condannando ogni forma di discriminazione. Gli operatori specializzati hanno coinvolto i ragazzi con filmati e casi concreti verificatesi nella provincia di Rimini sollecitando domande, riflessioni e sensibilizzandoli sul tema della violenza di genere, del bullismo e del cyberbyullismo.