"No green pass", nuova protesta in arrivo: manifestazione in piazza e corteo

"Romagna per la Costituzione" organizza in piazza Tre Martiri una protesta contro la nuova misura in vigore dal 6 agosto

Il popolo dei "no green pass" tornerà a riunirsi in piazza. Dopo le manifestazioni di sabato scorso e quella di mercoledì sera in piazza Cavour, che ha registrato poca partecipazione, i cittadini contrari alla misura in vigore dal 6 agosto si daranno appuntamento giovedì 5 agosto in piazza Tre Martiri, dalle ore 20. Una protesta "per dichiarare in maniera ferma il proprio netto no ad ogni forma di sopruso e discriminazione, in primis quella riguardante il cosiddetto famigerato “Green Pass, infondato dal punto di vista scientifico, obbrobrioso dal punto di vista giuridico, pericolosamente lesivo per quanto riguarda il rispetto e la dignità umana, oltre che palesemente incostituzionale", spiega il comitato Romagna per la Costituzione.

La manifestazione ha inizio in piazza Tre Martiri e poi proseguirà come corteo lungo le strade del centro storico di Rimini sino a raggiungere il lungomare. "Diciamo no i ricatti, no al Green pass, sì alla libertà di scelta, continuiamo a rivendicare a testa alta i nostri diritti fondamentali".