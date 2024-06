No vax a processo per aver minacciato una barista che gli chiedeva il Green pass

Era il gennaio del 2022, nel pieno delle polemiche sul passaporto vaccinale per combattere la pandemia di Covid, quando un brindisino 60enne no vax si era fermato in un autogrill del tratto riminese dell'A14 per fare colazione. Come da prassi, la barista aveva chiesto all'uomo di mostrarle il Green pass per poter consumare all'interno della struttura ma si era scatenata un'accesa discussione. Il brindisino, infatti, aveva iniziato a polemizzare sull'obbligo del passaporto vaccinale, sulla sua costituzionalità e sulla necessità di vaccinarsi per il virus. Al culmine della discussione, quindi, il 60enne aveva puntato il dito indice contro la donna urlandole "Ti denuncio". Un comportamento che aveva portato la barista a rivolgersi alle forze dell'ordine e, sentendosi minacciata, aveva querelato l'uomo.

Ne è così nato un procedimento giudiziario con il 60enne che, difeso dall'avvocato Matteo Paruscio, è finito a processo. Al termine delle udienze il giudice Monocratico del Tribunale di Rimini ha assolto il brindisino per la "lieve tenuità del fatto" condannandolo tuttavia al risarcimento delle spese legali sostenute dalla barista costituitasi parte civile. Per il risarcimento del danno, invece, ha demandato tutto al giudizio in sede civile. Il legale del 60enne sta comunque valutando di ricorrere in Appello per un'assoluzione completa del suo assistito.