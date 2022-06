No vax accusa gli agenti della Municipale di averlo scaraventato a terra, vigile scagionato dal gip

Il gip del Tribunale di Rimini ha accolto la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero prosciogliendo un agente della polizia municipale denunciato da un noto no vax, un riminese 55enne, che lo accusava di averlo scaraventato a terra. Nonostante la richiesta di opposizione presentata dai legali del 55enne, il giudice ha accolto la tesi della Procura mentre per la presunta vittima rimane in piedi il processo per resistenza. Tutto era avvenuto nel centro storico di Rimini nel marzo del 2021 quando l'uomo, insieme al figlio minorenne, stava camminando nel cuore del centro storico. Arrivato in via Tempio Malatestiano era incappato in una pattuglia della Municipale con gli agenti che lo avevano invitato ad indossare correttamente la mascherina che l'uomo portava abbassata sotto al mento. Alla richiesta, secondo il racconto di alcuni testimoni, il 55enne sarebbe andato su tutte le furie mostrando un’aggressività immotivata: “Io non me la tiro su”, avrebbe risposto con tono di sfida. Poi, davanti al nuovo invito a rispettare le regole e calmarsi, ha perso letteralmente le staffe: prima aggredendo verbalmente gli agenti con pesanti insulti, poi anche fisicamente il tutto davanti al figlio che lo invitava a farla finita. L'uomo si era poi allontanato verso piazza Ferrari, inseguito dall'agente, e sarebbe stato qui secondo il racconto del 55enne che il vigile lo avrebbe scagliato a terra facendo poi partire la denuncia. Una ricostruzione che, nel corso delle indagini, non ha retto alle prove e adesso si attende il secondo capitolo dove sul banco degli imputati dovrà salire il no vax.