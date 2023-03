Barche a vela da sogno con redditi ai limiti della sussistenza, blitz della Guardia di Finanza

Blitz del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto dove sono stati scoperti 6 "furbetti" che affittavano in nero le barche a vela con due di questi che sono stati scoperti con un reddito sproporzionato per mantenere i natanti da sogno. L'indagine è partita dal noleggio di importanti scafi a vela, tutti tra i 12 e i 15 metri, tra privati. La normativa, infatti, prevede che l'armatore possa affittare lo scafo ad altre persone non eccedendo il limite massimo di 42 giorni di esercizio nell’arco dell’anno. In questo caso, infatti, il proprietario è soggetto solo a un'imposta sostitutiva del 20% il tutto con l'obbligo di comunicazione preventiva alla Capitaneria di Porto e all’Agenzia delle Entrate. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle, tuttavia, hanno accertato come 6 armatori abbiano ampiamente ecceduto tale limite diventando, di fatto, delle società di noleggio e soggette a una tassazione diversa.

Ad incastrarli sono stati i diversi controlli, partiti nel 2022, fatti sugli scafi fermati in navigazione e incrociando i dati con quelli dell'Agenzia delle entrate. Nei confronti degli armatori pizzicati sono scattate multe per complessivi 70mila euro per la mancata

comunicazione preventiva ed esercizio abusivo dell’attività di noleggio. Per due di questi, a cui si aggiunge una terza persona, sono partiti anche ulteriori accertamenti fiscali. Le Fiamme Gialle, infatti, hanno scoperto come questi pur avendo delle dichiarazioni dei redditi ai limiti della sussistenza erano proprietari di scafi da sogno tra i 13 e i 15 metri del volare di alcune centinaia di migliaia di euro oltre a tutte le spese di rimessaggio e manutenzione.