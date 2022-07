Non accetta il pagamento con il Pos, scatta la prima sanzione nella provincia di Rimini

Prima multa, nella provincia di Rimini, per un negoziante che ha rifiutato di accettare la carta di credito in violazione delle nuove Leggi introdotte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A finire nei guai è stato un bar/tabaccheria di Riccione dove un cliente, per pagare un pacchetto di sigarette da 5 euro, si è visto opporre un netto rifiuto dal commerciante al momento di effettuare la transazione sostenendo di non avere il Pos. E' stato a questo punto che l'acquirente ha chiamato il 117 facendo intervenire una pattuglia della Guardia di Finanza. I militari delle Fiamme Gialle, accertato quanto accaduto, hanno contestato la violazione al commerciante e, oltre a trasmettere il rapporto alla Prefettura, hanno fatto scattare la sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento, con l’esclusione della possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta.

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini ricorda che l’obbligo di accettazione di tale tipologia di pagamenti è indipendente dall’entità del corrispettivo, dalle modalità di svolgimento dell’attività e dalla natura del cedente o prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l’attività commerciale) ricadendo pertanto su una vasta platea di operatori economici. Inoltre, la sanzione scatta solamente se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista e non in base all’eventuale indisponibilità da parte dell’esercente del Pos. Resta fermo il diritto del consumatore di scegliere liberamente la modalità di pagamento, digitale o contante. La sanzione non è applicabile nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, configurabili, per esempio, nel caso di evidenti problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi utilizzati per l’accettazione dei pagamenti elettronici.