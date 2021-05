Non arriveranno i rifugiati a Miramare, salta il progetto della Croce Rossa

“Rinunciamo, ma ci aspettiamo sostegno e un'alternativa”. Così Rita Rolfo, responsabile provinciale della Croce rossa italiana, in merito al progetto di accoglienza di un’ottantina circa di rifugiati in due hotel di Rivazzurra e Miramare. Sono state un centinaio le firme raccolte in pochi giorni dagli operatori turistici per fermare l’operazione dopo la levata di scudi da parte degli onorevoli leghisti Morrone e Raffaelli. Secondo quanto emerso, i rifugiati rimarrano in strutture fuori dalla fascia turistica.