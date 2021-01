"Non ci sono lentezze burocratiche", l'Ausl Romagna cerca medici volontari per i Vaccini Covid

L’Ausl Romagna ha completato le verifiche per integrare nell’organizzazione i medici che volontariamente si rendono disponibili a collaborate per la fase vaccinale. A questo proposito è stato attivato un indirizzo di posta elettronica a cui scrivere per aderire lasciando i propri recapiti all'indirizzo volontari.vaccinazione@auslromagna.it. La direzione dell'azienda precisa che "non pare quindi condivisibile parlare di lentezze burocratiche. Basta riflettere sul fatto che le vaccinazioni sono state avviate da non più di una settimana e ne sono state effettuate fino a ieri agli operatori 5.487. Contemporaneamente a questa fase iniziale si è proceduto a verificare tutte le condizioni di tutela necessarie per il personale volontario. Per quanto riguarda infine il bando nazionale, gestito dalla struttura commissariale l’Azienda non ne conosce ovviamente i tempi tecnici".