Non dava notizie da giorni, lo trovano morto in casa: per chiarire le cause disposta l'autopsia

Un uomo di 41 anni, originario del Perù, è stato trovato senza vita durante le scorse ore nella sua abitazione di Novafeltria, in via Uffogliano. A dare l’allarme era stato il suo padrone di casa, che da giorni non aveva più sue notizie. Allertati i Carabinieri, una volta entrati nell’appartamento la macabra scoperta: secondo le prime ricostruzioni nell’abitazione non sono state trovate effrazioni e tutto risultava in ordine. Non sono però chiari i motivi del decesso, secondo i primi rilievi non sarebbero però stati trovati sul corpo segni di violenza. Sulla base dei primi accertamenti potrebbe trattarsi di un decesso per cause naturali, forse un arresto cardiaco, ma sarà l’autopsia a dirimere ogni dubbio, verrà disposta con tutta probabilità durante le prossime ore dalla Procura di Rimini. Il cittadino peruviano non aveva parenti in Italia, lavorava in un’azienda e viveva da solo a Novafeltria.