Non pagava le tasse sul reddito da escort, chiesta la condanna per la squillo di lusso

Una condanna a 2 anni e 3 mesi quella chiesta dal pubblico ministero per una 43enne di origini ungheresi che, nella sua attività professionale di escort di lusso, avrebbe nascosto al Fisco italiano incassi per 5 milioni di euro. La donna, difesa dall'avvocato Stefano Caroli, esercitava nella provincia di Rimini e attualmente risiede a Dubai in una pensione dorata dopo essersi ritirata dall'attività. Il legale della ex squillo, al termine di un processo durato quasi 3 anni, ha invece chiesto per la sua assistita l'assoluzione in quanto durante le indagini della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate furono violate le norme a garanzia dell'indagata. Gli inquirenti, nel corso dell'inchiesta, avevano seguito la pista dei soldi trasferiti prima a San Marino, successivamente a Montecarlo e infine proprio negli Emirati Arabi. I cinque milioni, secondo la ricostruzione fatta dalle Fiamme Gialle, sarebbero "l'imponibile", ossia la somma su cui la donna avrebbe dovuto calcolare le tasse da pagare

A tradire la squillo, che a Rimini lavora da una 15ina di anni come escort di lusso, era stata la "sparata" della ragazza davanti ai giudici del Tribunale. La straniera, infatti, era finita a processo nel 2014 con l'accusa di aver rubato dei soldi a un cliente durante un incontro di sesso a pagamento. In quella occasione, per difendersi dall'accusa, aveva spiegato di non aver bisogno di impossessarsi di quei 500 euro in quanto, sul suo conto corrente, c'era quasi 1 milione di euro accumulato nel corso della sua attività. Se, in quella occasione, la 43enne era stata poi condannata a 1 anno e 4 mesi con la sospensione della pena, le sue dichiarazioni ai giudici avevano insospettito il pubblico ministero il quale aveva delegato una serie di indagini alla Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle, risalendo la pista del denaro, erano così arrivati al conto corrente della donna presso una banca della Repubblica di San Marino il cui saldo attivo vantava una cifra a sei zeri. Gli inquirenti, a quel punto, avevano indagato la bella escort, la cui tariffa partiva da 500 euro a prestazione, per omessa dichiarazione dei redditi.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, inoltre, si trattava di una vera e propria "donna d’oro", una da soldi con un elenco sterminato di clienti facoltosi, che andavano dall’imprenditore al professionista di grido, dal manager fino al calciatore. Tutti uomini che attratti della sua bellezza mozzafiato avevano perso la testa e aperto il portafoglio arrivando persino a sborsare cinquemila euro pur di trascorrere in sua compagnia un weekend di intimità. In una giornata la prostituta di lusso riusciva ad incassare fino a diecimila euro.