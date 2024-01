Va dall'ex compagna per chiedere una sigaretta e non rispetta il Divieto di avvicinamento, arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino italiano, con l'accusa di Violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I fatti risalgono allo scorso lunedì (15 gennaio) quando, attorno alle 22, una volante della Questura di Rimini è stata inviata presso l’abitazione di una donna, la quale tramite una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 – Nue, segnalava la presenza del suo ex compagno nei pressi della propria abitazione che le riferiva di aver freddo e le chiedeva una sigaretta, nonostante i divieti a lui imposti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato subito l’uomo che nel frattempo, visti gli agenti, ha cercato di allontanarsi. E' stato però prontamente bloccato. In considerazione dei fatti accaduti, si è proceduto all’arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nelle prossime ore.