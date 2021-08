Non si accorge degli agenti e continua a spacciare, pusher distratto in manette

La distrazione si è rivelata fatale per un 18enne italiano, residente all'estero, arrestato dal personale della Questura di Rimini mentre spacciava. Nella notte tra venerdì e sabato una pattuglia della polizia di Stato era intervenuta in piazzale Boscovich dove erano state segnalate persone moleste ma, al loro arrivo, gli agenti non hanno trovato nulla e hanno deciso di controllare comunque la spiaggia libera frequentata solitamente da spacciatori. Senza farsi notare, le divise hanno raggiunto i bagni pubblici scoprendo quattro ragazzini intenti a confabulare tra loro e uno di essi ha estratto dalle tasche una banconota da 20 euro mentre un altro rovistava in una busta di plastica. Bloccata l'operazione, è emerso che il 18enne stava vendendo della droga e dalla sua perquisizione sono spuntati diversi ovuli contenenti hashish per un peso complessivo di 32 grammi. Arrestato e portato in Questura, è stato processato per detenzione ai fini di spaccio.