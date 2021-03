Non versano la Tassa di soggiorno, 58 albergatori accusati di aver intascato 240mila euro

Albergatori "furbetti" o "smemorati" che, nel corso del tempo, si sono dimenticati di girare alle casse comunali gli introiti della Tassa di soggiorno. Le indagini della Guardia di Finanza di Rimini hanno individuato 58 imprenditori, tutti finiti denunciati per peculato, che si sarebbero intascati un totale di 240mila euro tra il 2015 e il 2019. Allo stesso tempo sono 8 gli albergatori che si sono visti sequestrare complessivamente 110mila euro che, anche in questo caso, rappresentavano gli omessi versamenti di quanto riscosso dai turisti. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle i gestori delle attività ricettive, pur avendo la disponibilità di liquidi come dimostrato dai sequestri preventivi, non li avevano girati trattenendo il denaro. L'indagine della Guardia di Finanza ha visto i militari controllare 60 hotel di cui, in 21, sono state trovate delle irregolarità amministrative per violazioni all’Iva e delle Imposte dirette. Altre 19 sono risultate inadempienti del tutto agli obblighi fiscali avendo omesso, per alcune annualità d’imposta, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva.