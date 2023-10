C'è la nonna di 32 anni e quella che ha 8 nipoti, è sfida per la conquista della fascia "Miss Nonna"

“Miss Nonna 2023” sarà eletta domenica, 15 ottobre, a Bellaria Igea Marina. “Miss Nonna”, giunta alla sua 19° edizione, è una produzione di esclusiva nazionale della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, quest’anno vede in gara 18 nonne di tutte le età, provenienti da tutta Italia (dal Friuli alla Calabria), le quali dovranno sostenere alcune prove di abilità, da sole o in compagnia dei propri nipoti, per aggiudicarsi lo scettro e la corona che nel 2022 sono andati alla 53enne romana Myriam Pigolotti, mamma di Alessandra e Luca, di 28 e 24 anni e nonna di Leonardo di 2 anni.

L’età media delle partecipanti è 54 anni, la nonna più giovane in gara è Rosaria Vivace, ha 32 (trentadue) anni e vive ad Acquaviva delle Fonti (Bari); mentre la nonna più “grande” è Luciana Corradini, ha 66 anni e vive ad Albinea (Reggio Emilia). Ogni partecipante ha in media 2 nipoti, fatta eccezione di Antonietta Gallo, 65 anni, di Trani, che ha 8 nipoti e di Carolina Bandinelli, 49 anni, di San Gimignano (Siena), che di nipoti ne ha ben 10. Tra le 18 nonne in gara c’è anche la romagnola Antonietta Casadei, 62 anni, di Cesena.

“Miss Nonna 2023” si svolge nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria ed è Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina. L’evento Finale sarà condotto da Paolo Teti ideatore e Patron di questo e di altri concorsi quali “Miss Mamma Italiana”, “il Babbo più Bello d’Italia” e “Miss Suocera”; da Lucia Dipaola “Miss Mamma Italiana Glamour 2015” e da Serena Pagliarani “Miss Mamma Italiana Sprint 2021”.