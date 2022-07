Nonna "Bigia" festeggia 100 anni, dalla città un mazzo di fiori nel giorno del suo compleanno

Traguardo centenario per la riminese Maria Bastianelli, che l’altro giorno ha festeggiato un secolo di età insieme alla figlia, ai nipoti e all’assessore comunale Mattia Morolli che le ha portato gli auguri e un mazzo di fiori in rappresentanza della città. Un momento di festa e di gioia, per celebrare un compleanno speciale, a tre cifre: 100 anni. Madre di Anna e nonna per tre volte, la signora Bastianelli è nata Montefiore Conca il 23 luglio 1922 ed è rimasta vedova in giovane età, quando il marito, Mario Sanchi, agricoltore di Saludecio, perse la vita a soli 27 anni durante la Seconda Guerra Mondiale, dove fu fatto prigioniero dai tedeschi nel luglio del 1944.

La vita della nonna non è semplice, sola, a 20 anni con una figlia piccolissima da crescere. Ma non si perde d'animo, anzi si rimbocca le maniche e riparte. Si trasferisce a Rimini negli anni '50, trova lavoro presso una famiglia altolocata riminese ed ha grandi soddisfazioni. Nel 1970 prende la patente, riesce ad acquistare la sua prima auto (ha guidato fino a 90 anni), cambia lavoro e inizia il nuovo percorso come inserviente a Villa Salus. È sempre stata una persona molto determinata e forte, lucida e tenace.

Ha una figlia, 3 nipoti, 7 pronipoti e 3 figli di pronipoti. Dalla sua famiglia è conosciuta anche come "Bigia", un nomignolo affettuoso che le è stato dato quando è diventata bisnonna per la prima volta. “Nonna grazie, per tutti noi sei stata e sei ancora un grande esempio di vita!”, dicono i nipoti Mario, Giovanna e Barbara.