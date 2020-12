Nonna Ida spegne le 100 candeline, gli auguri di tutta Coriano

Ida Rupi compie 100 anni, nacque il 05 dicembre del 1920, corianese DOC dalla nascita, ha vissuto i momenti difficili durante la guerre e la povertà come gran parte della sua generazione. Ora ha quattro figli Oriano, Michele, Graziella e Milena oltre a sette nipoti e dieci pronipoti. Gran lavoratrice, prima nei campi e poi in pasticceria, oltre alla gestione familiare, ha perso il marito più di 30 anni fa e quindi gli sforzi per crescere i 4 figli si sono raddoppiati. Fino a 97 anni faceva tutte le cose da sola, adesso le forze sono calate, ma la testa è ancora al suo posto e non manca ancora di rimproverare i figli se “non fanno le cose a modo”. “Il compleanno di ida, 100 anni, ci da la speranza in questo anno difficile - commenta il sindaco Domenica Spinelli. - Un piacere aver ricevuto l'invito dalla famiglia che, anche se in forma ridotta, ha voluto festeggiare Ida, donna simpatica e di piglio, abbiamo voluto fare la diretta FaceBook per rendere partecipi tutti ad un momento tanto speciale e Ida ha contribuito ad arricchire la diretta replicando alle mie domande con simpatia e prontezza.” Durante la festa i figli hanno avviato una videochiamata con una nipote di Toronto e anche li grazie alla tecnologia Ida ha potuto mandare il suo messaggio di gioia familiare a tanti chilometri di distanza.