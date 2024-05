Nonna Luigina compie 100 anni: "È bello arrivare a questa età con l'intelletto, altrimenti è meglio andarsene"

Grande festa per i 100 anni di Luigina Bartolucci venerdi 17 maggio alla Casa di Riposo S. Onofrio di Rimini. Nonna Luigina, come tutti gli operatori della casa di riposo la chiamano, è stata sommersa di affetto per questo importante traguardo. A formularle gli auguri a nome della città è stato l’Assessore ai servizi sociali di Rimini Kristian Gianfreda.

Nata a Morciano il 17 maggio 1924 e rimasta orfana in tenerissima età si trasferisce a Rimini, ospite della sorella maggiore, e vi rimane come addetta in un grande negozio di alimentari di via Giovanni XIII fino ai 35 anni. Torna poi a Morciano e vi rimane fino a quando, circa due anni fa, decide di entrare nella storica Casa di Riposo di via Guerrazzi. Luigina ha svolto per tutta la vita attività di aiuto nelle case dei morcianesi e durante la stagione estiva scendeva a Cattolica e lavorava in una piccola pensioncina come aiuto cuoca.

“È bello arrivare a questa età con l’intelletto – dice la signora Luigina – altrimenti come diceva la mia mamma è meglio andarsene. Mi trovo molto bene alla casa di riposo dove sono accudita e ho ritrovato delle persone con le quali facevo la ragazza”. L’Assessore Gianfreda nel suo intervento ha detto: “Signora Luigina, lei è arrivata a questa età in forma splendida e quando sarà il mio turno voglio venire anche io in questa casa di riposo perché ci sono relazioni, accudimento e non ci si spegne mai”.

Ad allietare la festa sono stati “Gli amici di Luisa” che con i canti romagnoli hanno portato allegria a tutti gli ospiti. Un ringraziamento speciale a Suor Monica e a tutta la comunità di S. Onofrio che quotidianamente accudiscono, insieme alle dipendenti della cooperativa MPDA Girasole, con amore e dedizione gli ospiti.