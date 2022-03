Nonna Marcella e nonna Virginia: due nuove centenarie nel riminese

Lo scorso 28 febbraio nonna Marcella Gardellini - nata a Pesaro il 28 febbraio 1922 e trasferita a Rimini - ha festeggiato un traguardo molto importante. Per lei che ha compiuto 100 anni, una bellissima festa con familiari e amici e un mazzo di fiori con la lettera di felicitazioni da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad.

Grande festa anche per una supernonna riccionese. Il 26 febbraio Virginia Donati ha compiuto 100 anni. Nata a Monte Colombo e residente da anni a Riccione, nonna Virginia è stata la protagonista di un pranzo organizzato domenica scorsa dalla famiglia, in particolare dalla nuora Maria Lazzarini, in cui il sindaco Renata Tosi ha voluto portarle un caro saluto a nome dell’amministrazione comunale. Come per tutti centenari della Perla Verde anche la neo centenaria ha ricevuto una lettera di auguri dal primo cittadino che ha accolto con grande piacere l’invito di incontrarla personalmente in un giorno di particolare festa e allegria con i propri cari.