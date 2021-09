Nonna Nina taglia il traguardo delle 100 candeline

Martedì Giustina Tonelli compie 100 anni, corianese doc, nacque a Pedrolara il 28 settembre 1921. Una incredibile lucidità caratterizzano Giustina tanto da rendere quasi incredibile che sia realmente già giunta al secolo di vita. Per l’occasione il sindaco Domenica Spinelli ha voluto porgere personalmente gli auguri a nome di tutta l’amministrazione, ad accompagnare il sindaco il presidente del Consiglio Comunale Primiano Rosa, coetaneo dei figli Luciano e Bruna.

“Conosco la famiglia di Giustina, per tutti “Nina”, sin da quando ero piccolo - dichiara Primiano Rosa - e con la sua famiglia ho diviso gran parte della mia infanzia e vissuto quei tempi indimenticabili dell'immediato dopoguerra. Con Luciano nutro una lunga e profonda amicizia sin dai banchi di scuola.”

“Giustina mi ha colpito in modo straordinario - ha detto Domenica Spinelli, sindaco di Coriano - tanto che credevo che ad accoglierci fosse la figlia e mai avrei potuto immaginare di trovarmi di fronte alla signora che oggi compie 100 anni. Giustina rappresenta una generazione di donne forgiate da tanti sacrifici e impegni multipli, votate alla casa e alla cura dei figli e contemporaneamente al lavoro. Purtroppo Giustina non ha segreti o ricette da suggerire per poter conservare come lei la giovinezza nonostante il tempo che scorre ma infonde grande fiducia e spensieratezza per sua grande simpatia.”