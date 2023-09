Nonna Rosina compie 100 anni, gli auguri dell'amministrazione comunale

A festeggiare questo pomeriggio insieme ai famigliari i 100 anni di nonna Rosina, all’Istituto "Casa Valloni" di Rimini, c’erano anche Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini, e Stefano Vitali, presidente dell’ASP Valloni. Rosa La Cordara, questo il suo nome all’anagrafe, nasce 100 anni a Manoppello, in provincia di Pescara ed ha vissuto, prima di trasferirsi definitivamente a Rimini, anche a Roma, Milano e Bologna. Madre di 5 figli, inizia a lavorare già a nove anni con il padre, in fornace. Una vita non facile, affrontata con la determinazione, la forza e il coraggio di una donna libera e avanti con i tempi, che ha educato i figli, come hanno ricordato con orgoglio oggi “liberi da preconcetti”. Una figura di donna, madre, nonna e bisnonna, che per tutta la sua famiglia continua ad essere di esempio, con la forza e l’esempio di una vita che, a 100 anni, continua a unire figli, nipoti e pronipoti.