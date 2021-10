Nonna Tina taglia il traguardo del secolo di vita

Esterina Amadori ha compiuto oggi cento anni! La cittadina misanese ha ricevuto tramite il sindaco Fabrizio Piccioni gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta Misano Adriatico. ‘Tina’, come viene chiamata da tutti, è nata ad Urbino, ha vissuto a Pesaro, a Colbordolo e a Parma. Da 46 anni abita a Santa Monica. Dicono di lei: è una roccia. Infatti, ancora oggi si dedica alla sua passione di magliaia, lavora all’uncinetto ed ha omaggiato il Sindaco di due presine appena fini, oltre ad essere un’ottima cuoca. Per i suoi 100 anni domenica ha voluto radunare gli amici, insieme ai figli Marta e Oreste con le famiglie, in un ristorante di Villa Fastiggi.