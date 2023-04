La nonnina fuggita dalla Rsa per vedere il mare da Barbara d'Urso. "Ridatemi la mia indipendenza"

“Volevo dimostrare la mia indipendenza”. La storia della nonnina di 81 anni, fuggita da una casa di riposo di Faenza per raggiungere il mare di Bellaria Igea Marina, ha fatto il giro del web, anche a livello nazionale. Nelle scorse ore la signora, che si chiama Bice, ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia alle telecamere di Canale 5. A intervistarla Barbara D’Urso, durante la trasmissione Pomeriggio 5.

Giunta a destinazione la signora, come raccontato dalla stampa locale, aveva cercato l'albergo in cui era stata spesso da giovane, trovandolo però chiuso. I titolari della struttura, riconoscendola, si erano comunque avvicinati per salutarla, spiegandole che la struttura era chiusa e che non avrebbe potuto ospitarla. Indicando la possibilità di alloggiare in altre strutture della zona.

A giorni di distanza Bice racconta: “Sono andata via dalla Rsa per dimostrare che andando in stazione a piedi, che non era a due passi da dove mi trovavo, avrei in autonomia potuto prendere il treno. Volevo andare in Riviera perché mi è venuto in mente l’hotel Flora, essendo Pasqua pensavo che fosse aperto per poter pernottare una notte. La mia intenzione era poi quella di rientrare in Rsa il giorno dopo”.

La signora voleva dimostrare a tutti la sua indipendenza. “Il giudice si deve convincere a ridarmi un piccolo appartamento – sono le sue parole -, per vivere da sola come ho fatto fino a 81 anni. Se un giorno capirò di non farcela so benissimo che ci sono i medici e le case protette. Purtroppo è da 12 anni che non parlo con i miei figli”.