Nonno Giuseppe festeggia i 100 anni, gli auguri della città

Festa in famiglia per Giuseppe Celli che, il 6 marzo, ha spento le 100 candeline tra l'affetto dei suoi famigliari e gli auguri dell'amministrazione comunale di Rimini. Per celebrare il neo-centenario, infatti, sono arrivati l'assessore Francesco Bragagni e la consigliera Manuela Guaitoli che gli hanno donato una lettera di felicitazioni firmata dal sindaco Sadegholvaad e la medaglia del bimillenario della fondazione dell'Arco d'Augusto. Nonno Giuseppe, classe 1923, oggi vive a Corpolò. Figlio di contadini, rimase orfano in giovane età insieme ai tre fratelli. Durante la II guerra mondiale fu arruolato tra gli Alpini combattendo tra il nord Italia e la Germania da dove, al termine del conflitto, tornò a casa a piedi per riprendere il suo mestiere di muratore. "Giuseppe - ha commentato l'assessore Bragagni - è fortunatamente uno dei tanti centenari della città a dimostrazione dell'ottima qualità della vita delle nostre zone".