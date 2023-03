Il 75enne si difende: "Vivo della mia pensione e non di spaccio"

"Non sono uno spacciatore, ho la mia pensione per vivere". Rigetta tutte le accuse che gli vengono mosse il 75enne che, lo scorso 22 marzo, era stato arrestato dalla Squadra di polizia giudiziaria della Municipale di Rimini al termine di un'indagine che lo vedeva sospetta di gestire un traffico di droghe dal suo appartamento. L'anziano, difeso dall'avvocato Matteo Paruscio, nella mattinata di martedì è comparso davanti al gip del Tribunale di Rimini per la convalida ha ribattuto punto su punto spiegando di non avere problemi economici e di vivere in una casa di proprietà e, quindi, di non aver bisogno di vendere la droga. Allo stesso tempo ha sottolineato l'assenza di stupefacenti nel proprio appartamento e che le due dosi di crack, trovate dal cane antitdroga della Municipale, erano in un'area comune della palazzina dove abita. Al termine dell'udienza, tuttavia, il giudice ha confermato per il 75enne gli arresti domiciliari.