Nonostante il diviero gironzola sotto casa della ex, denunciato e allontanato dai carabinieri

Nonostante fosse stato colpito da un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla sua e ai luoghi da lei frequentati, un 37enne della Valmarecchia è stato sorpreso dai carabinieri della Compagnia di Novafeltria nei pressi dell'abitazione della donna. I militari dell'Arma, impegnati nei controlli del territorio, lo avevano fermato per un controllo nel corso del quale è emerso il divieto di avvicinamento. Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato denunciato e allontanato.

Sempre nel corso del fine settimana, i carabinieri sono dovuti intervenire nell'abitato di Novefeltria per due distinti episodi che hanno riguardato altrettante persone ubriache che infastidivano i passanti. Il primo a finire nei guai è stato un 20enne del posto che, in preda ai fumi dell'alcol, si aggirava in piazza Vittorio Emanuele in preda a uno stato di agitazione. Situazione simile a quella che ha visto coinvolto un 50enne, residente a Santarcangelo, anche lui ubriaco che dava in escandescenza. Entrambi sono stati sanzionati per ubriachezza.

Sul fronte dei controlli stradali, sono stati 8 gli automobilisti pizzicati a violare il Codice della Strada tra cui un residente di Novafeltria che, fermato da una pattuglia a Villa Verucchio al volante di una Mercedes Classe A. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e per questo è scattato il sequestro.