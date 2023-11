Nonostante il divieto di avvicinamento abborda l'ex fidanzata, intervengono i carabinieri

Una storia d'amore finita male tanto che lei, una riminese 23enne, a causa degli atteggiamenti ossessivi del suo ex fidanzato aveva ottenuto nei suoi confronti un divieto di avvicinamento. Un provvedimento che, però, nella notte tra l'11 e il 12 novembre il 32enne aveva violato. Intorno alle 4, infatti, i due si sarebbero nuovamente incrociati con lui che si era avvicinato alla ex chiedendole di parlare nel tentativo di convincerla a riprendere la loro relazione. Al rifiuto della 23enne, il ragazzo avrebbe iniziato a tenere nuovamente un comportamento aggressivo iniziando a minacciarla. La giovane, spaventata, ha chiesto aiuto ai carabinieri con una pattuglia del Radiomobile che si è precipitata sul posto bloccando il 32enne. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era sottoposto al divieto di avvicinamento e, quindi, nei suoi confronti è scattato l'arresto per l'inosservanza del provvedimento del giudice.