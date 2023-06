Nonostante il divieto di dimora bivaccava nell'ex nuova Questura abbandonata

Sottoposto al divieto di dimora a Rimini e con ordine di carcerazione sulla testa, un cittadino marocchino già noto alle forze dell'ordine è stato trovato a bivaccare negli stanzoni dell'ex nuova Questura abbandonata. Nella mattinata di lunedì il personale della Questura riminese, col supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino arrivati in città come rinforzi estivi, hanno effettuato un controllo nello stabile in disuso. Il nordafricano, una volta perquisito, è stato trovato anche in possesso di 14 grammi di sostanza stupefacente. Arrestato, è stato quindi trasferito nel carcere dei "Casetti".