Nonostante il provvedimento dell'ammonimento si infila nell'abitazione dell'ex

Si è ritrovata all'improvviso, dentro la propria abitazione, l'ex compagno sul quale pendeva già un ammonimento da parte del Questore per le sue condotte violente e ha chiesto aiuto al 112. A chiedere l'intervento delle Volanti è stata una cittadina peruviana che, intorno alle mezzanotte tra il 18 e il 19 febbraio, ha sorpreso l'uomo. Nel residence di San Giuliano è accorsa la pattuglia che ha bloccato l'uomo, già finito nei guai per atti persecutori lo scorso novembre, che incurante delle divise inveiva contro la ex minacciandola di morte. Arrestato e portato in Questura con le accuse di violazione di domicilio e minacce gravi, processato per direttissima all'uomo è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Rimini.