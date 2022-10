Nonostante l'obbligo di firma per rissa gli agenti lo pizzicano a spacciare

Coinvolto nella rissa dello scorso 16 ottobre al Rock Island di Rimini, vicenda per la quale era stato sottoposto all'obbligo di firma, un 27enne di origini tunisine è finito nuovamente in manette per spaccio di droga. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti, nella serata di domenica è stato notato da una pattuglia delle Volanti mentre si aggirava con fare sospetto nel centro storico. Gli agenti hanno quindi deciso di controllarlo e, nelle tasche, gli sono state trovate alcune dosi di cocaina e hashish. Messo alle strette il 27enne ha ammesso di averne un'ulteriore scorta a casa e, dalla perquisizione dell'appartamento, sono spuntati 40 grammi di cocaina e 65 di hashish. Il tutto è valso le manette al giovane che lunedì mattina, difeso dall'avvocato Marco Ditroia, è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima al termine del quale per il 27enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.