Maestra muore a 41 anni, lo strazio dell'istituto: "Abbiamo condiviso con te un pezzetto di vita"

Una città a un intero istituto in lutto per la morte improvvisa di Nora Maltoni scomparsa, a soli 41 anni, per quella che sembrerebbe una infezione. L'insegnante, residente a Cattolica, lavorava all'istituto delle Maestre Pie di Riccione che quando hanno appreso del suo decesso hanno voluto ricordala sulla bacheca Facebook della scuola. "Ciao Nora carissima - si legge nel post - Il tuo sorriso, la tua dedizione agli alunni e alla scuola che hai tanto amato, la tua gentilezza, rimarranno sempre nei cuori di noi che abbiamo condiviso con te un pezzetto di vita. Le persone che amiamo rimarranno sempre nei nostri cuori. Tu Nora carissima sarai sempre con noi. Tu rimani accanto a noi e soprattutto continua a seguire i tuoi amati alunni e tutte noi perché viviamo la vita con amore e generosità". La giovane maestra, che lascia un marito e due figli piccoli, si era sentita poco bene e durante una normale visita dal dentista lo specialista l'aveva trovata con la gola arrossata consigliandole di farsi visitare dal medico. La 41enne, pensando a un malanno passeggero, aveva aspettato il pomeriggio di domenica quando, oltre al dolore, era insorta anche la febbre e si era rivolta al pronto soccorso di Riccione. I medici, vista la situazione, avevano disposto un ricovero immediato ma nonostante gli sforzi la situazione è improvvisamente precipitata. Le condizioni della Maltoni si sono aggravate e, lunedì, il suo cuore ha smesso di battere. L'ipotesi principale è che l'insegnate sia stata colpita da una setticemia fulminante ma, per scoprire con esattezza le cause del decesso, è stata disposta l'autopsia,